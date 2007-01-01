الحكومة الإسبانية تضع خططًا لحظر المؤيدين لـ"فرانشيسكو فرانكو"

وضعت الحكومة الإسبانية خططًا لحظر الجماعات المؤيدة للديكتاتور الأسبق، فرانشيسكو فرانكو، فضلا عن زيادة تقديم المساعدات لضحايا عصره.



وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، أن وزيرة العدل الإسبانية، دولوريس ديلجادو، قدمت للبرلمان سلسلة من الإصلاحات على قانون عام 2007، الذي يدين نظام فرانكو الفاشي.



وقالت ديلجادو إن الحكومة كانت تسعى أيضًا لجعل المنظمات التي تدافع عن إرث فرانكو غير شرعية.



ومن المقرر أن يتم توفير أموال الدولة لاستخراج رفات ضحايا نظام فرانكو من المقابر الجماعية.



وترغب الحكومة الاشتراكية بإسبانيا أيضًا في التخلص من رفات الديكتاتور وإزالة نصب تذكاري خاص به بالقرب من العاصمة مدريد.



وتقدر الحكومة أن حوالي 1200 مقبرة جماعية تعود إلى الحرب الأهلية الإسبانية- التي دارت رحاها بين عامي 1936 و1939- لم يتم فتحها بعد.



وكانت الحكومة المحافظة السابقة، برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، أوقفت المساعدات التي تقدمها الدولة لعمليات استخراج رفات ضحايا عصر فرانكو.

