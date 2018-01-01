القاهرة : الخميس 12 يوليه 2018
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الخميس 12/يوليه/2018 - 03:26 م

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2018

برقم الجلوس.. اعرف
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نشرت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع الوزارة، قبل قليل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة ثانوية 2018 في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية السبت أو الأحد المقبلين.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن صباح اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (علمي علوم- علمي رياضة - أدبي) والذين وصل عددهم إلى 50 طالبًا من بينهم 28 طالبًا و22 طالبة.

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