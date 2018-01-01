برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2018
نشرت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع الوزارة، قبل قليل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة ثانوية 2018 في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية السبت أو الأحد المقبلين.
نشرت وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2018 على موقع الوزارة، قبل قليل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة ثانوية 2018 في المدارس على مستوى محافظات الجمهورية السبت أو الأحد المقبلين.
انطلقت المرحلة الثانية من اختبارات اكتشاف الموهوبين ببني سويف، اليوم الخميس، على ملاعب استاد بني سويف لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مديرية ...
قال محمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، إنه تم رفع 925 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى والطرق ونقلها إلى المدفن الصحى. وتابع أنه تم تحرير 42 محضر مخالفة "مبان" وتحرير 12 قرار إزالة بالمدينة ...
أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن انطلاق المرحلة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها خلال الفترة التى تم الإعلان عنها. وأضاف ...