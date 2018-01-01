تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2018

ظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2017، منذ قليل، ويمكنك الحصول عليها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس والاسم على تفاصيل المجموع ودرجات المواد، بالاسم والترتيب والإحصائيات الشاملة.





وكان الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحان الثانوية العامة، أعلن فتح باب تظلمات الثانوية العامة، الأحد المقبل.