تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2018
ظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2017، منذ قليل، ويمكنك الحصول عليها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس والاسم على تفاصيل المجموع ودرجات المواد، بالاسم والترتيب والإحصائيات الشاملة.
ظهرت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2017، منذ قليل، ويمكنك الحصول عليها عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2018 برقم الجلوس والاسم على تفاصيل المجموع ودرجات المواد، بالاسم والترتيب والإحصائيات الشاملة.
انطلقت المرحلة الثانية من اختبارات اكتشاف الموهوبين ببني سويف، اليوم الخميس، على ملاعب استاد بني سويف لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مديرية ...
قال محمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، إنه تم رفع 925 طن قمامة من شوارع المدينة والقرى والطرق ونقلها إلى المدفن الصحى. وتابع أنه تم تحرير 42 محضر مخالفة "مبان" وتحرير 12 قرار إزالة بالمدينة ...
أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن انطلاق المرحلة العاشرة من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها خلال الفترة التى تم الإعلان عنها. وأضاف ...