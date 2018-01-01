استطلاع: 77% من البريطانيين يمتلكون نظرة سلبية تجاه "ترامب"

كشف استطلاع للرأى، اليوم، عن أن ثلاثة أرباع البريطانيين (77%) يمتلكون آراءً سلبية تجاه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



وأوضح استطلاع مؤسسة "يو جوف" لصالح شبكة "آى تي في" البريطانية أن شخصًا واحدًا من بين كل خمسة بريطانيين يثق في قدرة رئيسة الوزراء تريزا ماي على التفاوض معه، بينما نصف البريطانيين يعتقدون أنه لا يجب عليه أن يلتقى الملكة.



ويصل الرئيس الأمريكي فى وقت لاحق اليوم إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام، حيث سيلتقي رئيسة الوزراء في المقر الريفى "التشيكرز"، قبل أن يلتقي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في قلعة وندسور.



كما أنه من المقرر أن يزور ترامب اسكتلندا، حيث سيمضى عطلة نهاية الأسبوع هناك.



ومن المنتظر أن تشهد الزيارة مظاهرات حاشدة فى شتى أنحاء البلاد، احتجاجًا على زيارة ترامب.