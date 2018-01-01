حقيقة تعرض طائرة "مصر للطيران" القادمة من لندن لحادث

نفت شركة مصر للطيران، صحة المعلومات الواردة بأحد المواقع الإلكترونية بعنوان "العناية الإلهية تنقذ طائرة مصرللطيران القادمة من لندن".



وأوضحت الشركة، في بيان لها: أنه "أثناء عملية الدفع الخلفي لطائرة مصرللطيران رحلة رقم (ms780) القادمة من مطار هيثرو إلى مطار القاهرة صباح اليوم، حدث عطل فني بسيط على أرض مطار هيثرو وليس كما ذُكر بالموقع أثناء الطيران، وبناء عليه قرر قائد الطائرة الرجوع إلى الموقع مرة أخرى، وتم عمل الصيانة المطلوبة لإصلاح العطل الفني والتي استغرقت حوالي نصف ساعة".



وأضافت: "وطلب اثنين من الركاب فقط إلغاء رحلتهم وإنزال حقائبهم بناء على طلبهم وليس كما ذُكر بالخبر معظم ركاب الرحلة، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير ساعتين و20 دقيقة فقط، وليس 4 ساعات تأخير كما جاء بالخبر".



وتهيب وتكرر الشركة الوطنية مناشدتها لوسائل الإعلام، بضرورة تحري الدقة وعدم المبالغة والتهويل في الأخبار الخاصة بها والتأكد من صحتها من خلال المصادر الرسمية، خاصة مايتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران لأن ذلك يسيئ إلي صورتها أمام الرأي العام وعملائها الكرام خاصة أن الشركة تتبع أعلي معايير السلامة الجوية في تشغيل رحلاتها، من ناحية أخري قررت مصرللطيران اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواقع الإلكترونية والصحفية محررة الخبر، التي تعمدت الإساءة وتشويه صورة أحد الصروح الوطنية.