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الخميس 12/يوليه/2018 - 03:13 م

لأول مرة.. مفاجأة تامر حسنى فى ألبومه الجديد "عيش بشوقك"

تامر حسنى
تامر حسنى
نرمين مقبل
dostor.org/2246780

بدأ الفنان تامر حسني، حملة ترويجية واسعة لأحدث ألبوماته الغنائية الذي يحمل اسم "عيش بشوقك"، المقرر طرحة خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن ألبومات الصيف، من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى.

يضم الألبوم 13 أغنية، من بينها دويتو يجمع بين تامر والشاب خالد، يحمل اسم "وإنت معايا"، من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي.

وفى مفاجأة تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة لمطرب مصري، يقدم "حسني" 12 أغنية من الألبوم على طريقة الفيديو كليب حتى الآن.

ويتعاون تامر حسني في تصوير هذه الأغاني مع المخرجين هادي الباجوري وسعيد الماروق، ويشاركه شباب مخرجون أحمد المصري، نجل الفنان ماجد المصري، والمخرج الشاب مازن نيازي.

لحن تامر حسنى، وكتب كلمات إحدى أغنيات البومه الذى يحضر له ويعمل عليه منذ عامين، ومن بين أغاني الألبوم "عيش بشوقك"، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع كل من بلال سرور وهاني محروس، "لولاك حبيبي" كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع جلال الحمداوي، "ثمن اختيار" كلمات صابر كمال وألحان شريف بدر وتوزيع شريف مكاوي، "قابلتيني" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع هيثم راضي، "ناسيني ليه" كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي وتوزيع وسام عبد المنعم، و"وأخيرا" كلمات وألحان عبدالرحمن شوقي وتوزيع شريف مكاوي.

لأول مرة.. مفاجأة تامر حسنى فى ألبومه الجديد "عيش بشوقك"
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