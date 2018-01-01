اليمن: مقتل 30 حوثيًا في غارات للتحالف بينهم قياديان

قُتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيات الحوثي، اليوم الخميس، بغارات لطائرات تحالف دعم الشرعية غرب مديرية التحيتا في جبهة الساحل الغربي.



وأوضح مصدر عسكري يمني، وفقا لقناة (العربية)، أن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات وتجمعات للحوثيين في عدد من المزارع المحيطة بمركز مديرية التحيتا، ما أسفر عن تدمير 4 آليات عسكرية وقتل جميع من فيها، بينهم القياديان الميدانيان حمزة وكمال المهدي.



جدير بالذكر، أن الغارات تزامنت مع استمرار المواجهات بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني باتجاه مدينة زبيد.

