"فيلب موريس": زيادة أسعار "مارلبورو جولد" و"إل أند إم"

أعلنت شركة "فيليب موريس مصر"، زيادة سعر منتج سجائر MERIT بنوعيها (الأصفر والأزرق) بقيمة 3 جنيهات للعلبة ليصبح سعرها 39 جنيهًا للعلبة، بدلًا من 37 جنيهًا.



وأكدت الشركة في بيان لها اليوم رفع أسعار مارلبورو جولد إلى 36 جنيها بدل من 34 جنيهًا، ورفعت سعر "إل أند إم" إلى 29 جنيها بدلًا من 27 جنيهًا.



وثبتت الشركة أسعار مارلبورو مديم عند 34 جنيهًا للعبة.



وأهابت الشركة بجميع تجار التجزئة والباعة الالتزام بقائمة الأسعار وعدم مخالفتها، حفاظًا على حقوق المستهلك.

