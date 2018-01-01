القائم بالأعمال السعودي ببيروت: المملكة تحرص على ازدهار لبنان

قال القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، إن المملكة تحرص على أمن واستقرار لبنان، كما أنها تحرص دائمًا على نمو وازدهار الاقتصاد اللبناني بما يعود بالخير والرخاء على جموع أبناء الشعب اللبناني.



وأضاف بخاري، في تصريح له على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العربي في دورته رقم 26 المنعقد في بيروت اليوم، أن مشاركته في أعمال المنتدى تأتي انطلاقًا من رسالة المملكة والأدوار المهمة التي تضطلع بها في مجال تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية السعودية - اللبنانية والروابط التي تجمع البلدين.



وتابع: أن السفارة السعودية لديها حرص كبير على المشاركة الفاعلة في المنتديات واللقاءات المتعلقة بالمشروعات الاقتصادية وكافة الفاعليات الخاصة بالأعمال والاقتصاد اللبناني، تعبيرا عن حقيقة تضامن السعودية مع لبنان وتعزيز وتنمية اقتصاده.

