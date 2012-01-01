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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:38 م

"السويدى": مشروع "شغلك فى قريتك" يرفع مستوى معيشة المواطنين

المهندس محمد زكي
المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية،
هويدا سعيد
dostor.org/2245303

استعرض المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مشروع المناطق الاقتصادية للصناعات الصغيرة والمتوسطة "شغلك في قريتك" موضحا أهمية المشروع في توفير العمل لسكان القرى وبخاصة الشباب والمرأة ما يساهم في ارتفاع المستوى المعيشي وجودة الحياة بالنسبة لهم.

جاء ذلك في لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي حضره المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأشار السويدي إلى أنه قد سبق الحصول على موافقة بتخصيص 148 قطعة أرض لهذا المشروع، وطالب بالتعجيل في توفير كافة الأراضي اللازمة وخاصة في صعيد مصر الذي تتوافر به العمالة بدرجة كبيرة، مؤكدا توافر حماس ورغبة الكبيرة لدى الصناع في دعم هذا المشروع والمشاركة فيه لما له أثر إيجابي اقتصاديا واجتماعيا على سكان القرى التي يمكن ضمها لهذا المشروع.

كما عرض الوكيل ملخصًا لرؤية الاتحاد لتطوير التجارة الداخلية والنقل واللوجستيات، وقدم دراسة بشأن استيراد الأرز الشعير بجانب الأرز الأبيض، مع وضع الضوابط اللازمة لذلك مثل ما تطبقه الدولة في إستيراد القمح والفول والعدس.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالأفكار المطروحة ووعد بدراسة ما تم تقديمه خلال الإجتماع بوجه عام، مشيرًا إلى أهمية تبادل وجهات النظر وتكاتف جميع الجهود من مؤسسات الدولة وجميع المؤسسات المصرية من القطاعات المختلفة لاستمرار النجاحات التي تحققت في الفترة الماضية التي ساهمت في تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تحقيقا لخطة القيادة السياسية والدولة للتنمية الشاملة والمستدامة والنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

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