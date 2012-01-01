132 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسات مشددة

اقتحم 132 مستوطنا، بينهم طلاب من المعاهد التلمودية، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان إن المقتحمين نفذوا جولات استفزازية في المسجد، وسط رقابة شديدة من حراس المسجد لمنع أي محاولة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.



من ناحية أخرى، استولت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، تحرسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بيت متنقل "كونتينر" في حي شعفاط، وسط القدس المحتلة.



وقال شهود عيان، إن بلدية الاحتلال وقوات الاحتلال المرافقة اقتحمت معرض القواسمي للمركبات في شعفاط واستولت على "كونتينر" يحوي مكاتب العاملين في المعرض بحجة عدم الترخيص.



ولفتوا إلى أن أصحاب المعرض استطاعوا الحصول على أمر توقيف الاستيلاء والهدم من محكمة الاحتلال من خلال محاميهم.

