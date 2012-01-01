فضيحة "فولكس فاجن".. 10 مليارات دولار تعويضات للمتضررين

أيدت محكمة استئناف في الولايات المتحدة اتفاق تسوية فضيحة تلاعب مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بنتائج اختبارات معدل عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار) التي تتضمن تقديم تعويضات لأصحاب هذه السيارات بقيمة 10.03 مليار دولار.



وبحسب "الألمانية"، قالت هيئة المحكمة في الدائرة التاسعة من محكمة استئناف كاليفورنيا في حكمها إن التسوية "تقدم مزايا ملموسة كبيرة لأفراد هذه الفئة "من المتضررين" وأنها "عادلة ومناسبة".



يذكر أن هذه التسوية كانت تتضمن استدعاء وإصلاح نحو 500 سيارة تعمل بمحركات ديزل في الولايات المتحدة التي كانت مزودة ببرنامج كمبيوتر غير قانوني لتقليل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء القيادة في ظروف التشغيل الطبيعية.



وكانت محكمة الاستئناف قد بدأت نظر الدعوى بعد أن رفض عدد من المتضررين من الفضيحة التسوية التي تضمنت موافقة "فولكس فاجن" على حزمة تعويضات شاملة تتضمن إمكانية إعادة شراء السيارات المتضررة منها أو إنهاء عقود تأجيرها أو مسح برنامج الكمبيوتر غير القانوني إذا كان ذلك ممكنا.