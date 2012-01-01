الادعاء الألماني يوجه اتهامات العمالة والتآمر لدبلوماسي إيراني

وجه الادعاء في ألمانيا اليوم الأربعاء إلى دبلوماسي إيراني اتهامات العمالة الأجنبية والتآمر لتنفيذ جريمة قتل، وذلك على خلفية التخطيط لهجوم على جماعة إيرانية معارضة بفرنسا.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي متهم بالتواصل مع زوجين من بلجيكا لهما أصول إيرانية لتنفيذ هجوم على اجتماع بباريس لجماعة إيرانية معارضة في المنفى.



وأوضح الإدعاء - حسبما أفادت الشبكة - أن أسدي ربما أعطى الزوجين جهاز تفجير يحتوي على 500 جرام من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة.



وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على الدبلوماسي الإيراني بالنمسا في وقت سابق هذا الشهر قرب مدينة أشافنبورغ الألمانية، وفق مذكرة اعتقال أوروبية، إثر اعتقال المشتبهين الآخرين في بلجيكا وبحوزتهما متفجرات بالسيارة.

