القاهرة : الأربعاء 11 يوليه 2018
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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:26 م

وكيل البرلمان: حكومة مدبولى ردت على كل استفسارات النواب

السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف
كريمة أبو زيد
dostor.org/2245280

قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة المشكلة للرد على بيان وبرنامج الحكومة، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ردت على كافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة للجنة الردعلى البيان، بجانب ردها على تساؤلات اللجان الفرعية الخمس المنيثقة منها.

كما توجه الشريف بالشكر للمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب على جهده المبذول مع لجنة الرد على بيان الحكومة وإحضاره ردورد الحكومة على تساؤلات أعضاء اللجنة بجانب متابعته معي لحظة بلحظة، مشيرا الى إن دل هذا فإنما يدل على أننا جميعا نعمل فى سفينة واحدة ومركب واحد قائلا "باذن الله سوف ننهض بهذا الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف الشريف خلال الاجتماع الاخير للجنة الرد على بيان الحكومة اليوم الأربعاء، أنقل لكم تحيات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على الجهد الذي بذل خلال الـ10 أيام الماضية لإعداد التقرير النهائي لبيان الحكومة قائلا "ونحن نعد هذا التقرير كان لا يوجد أي فريق بين أغلبية ومعارضة وأحزاب وكان هناك تواصل تليفوني معي على كل النقاط".

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