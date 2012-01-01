القاهرة : الأربعاء 11 يوليه 2018
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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:26 م

"رونالدو" يكشف سر ادعاء "نيمار" الإصابة في المونديال

نيمار
نيمار
dostor.org/2245279

تحدث النجم البرازيلي المعتزل "الظاهرة" رونالدو عما كانت تنتظره الجماهير البرازيلية من مواطنه نيمار، وكشف أيضا سر تمثيل الأخير وادعائه الإصابة في بعض مباريات مونديال روسيا.

وقال "الظاهرة" رونالدو: "كنا جميعا ننتظر الكثير من نيمار في بطولة كأس العالم، هو المهاجم ونجم منتخب البرازيل الأول، وانتظرنا منه الكثير.. شيء ما أعاقه، لم أتحدث معه بعد، ولكن كان من الواضح أنه كان مقيدا في الملعب.. لا أعرف ما إذا كان هذا بسبب الإصابة أو أي شيء آخر".

أما فيما يخص سقوط نيمار المتكرر وادعاءه الإصابة، فقال رونالدو: "لقد تحدثت معه حول هذا الموضوع، وقال إنه بهذه الطريقة يريد تجنب تلقي المزيد من الضربات على أرضية الملعب".

ودعا رونالدو لعدم الاهتمام بما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من نيمار.

واستحوذت طريقة تمثيل نيمار وادعائه الإصابة في المباريات التي شارك فيها مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، على سخرية وتهكم من جانب خبراء وجماهير الكرة العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب "السيليساو" ودع منافسات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام بلجيكا (1-2).

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