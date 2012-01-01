"ماي" تعلن حزمة إجراءات للمساهمة في تعزيز الأمن بدول غرب البلقان

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء حزمة من الإجراءات لمساعدة دول غرب البلقان على تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي.



وأفاد بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية بأن ماي ستستقبل في وقت لاحق اليوم زعماء غرب البلقان في لندن إلى جانب شخصيات أوروبية أخرى مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي بالقمة السنوية الخامسة لدول غرب البلقان، وذلك في إطار عملية برلين.

وحققت عملية برلين التي انطلقت في العام 2014 صفقة رائعة في المنطقة، حيث أسهمت في النهوض بالتكامل الاقتصادي وبناء روابط الطاقة والنقل وإقامة علاقات بين المجتمع المدني والشباب.



وستؤدي حزمة الإجراءات التي أعلِنت اليوم إلى تكملة هذا التقدم والمساعدة في بناء دول غرب بلقان أكثر سلما ورخاء وديمقراطية كما ستساعد على تعاطي المنطقة مع التحديات الأمنية المعقدة لاسيما الجريمة المنظمة والخطيرة وتهريب المخدرات، ما سيساعد بدوره في منع النشاط غير القانوني في شوارع بريطانيا.

