وزير الداخلية يعفو عن 711 من نزلاء السجون تنفيذًا لقرار الرئيس

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بالإفراج بالعفو عن 205 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 506 سجناء، استكمالا لتنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (260 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.



واصل قطاع السجون برئاسة مديره اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير، عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (205) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (506) نزلاء إفراجًا شرطيًا بإجمالى (711) مفرجًا عنهم.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

