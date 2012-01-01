مجلس الأمن يبحث غدًا فرض حظر أسلحة على جنوب السودان

يبحث مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية لفرض حظر أسلحة على دولة جنوب السودان.



وأشار راديو (سوا) الأمريكي إلى أن مجلس الأمن فرض حتى نهاية شهر مايو 2018 حظرًا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان..موضحًا أن مشروع القرار الأمريكي يطالب بتجديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان وفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.



يُشار إلى أن هذا المقترح الأمريكي يلقى معارضة داخل مجلس الأمن لا سيما من روسيا والصين وإثيوبيا، وتعتبر هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات على جنوب السودان قد يعرض للخطر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها منظمة (إيجاد) الإقليمية التي أثمرت يوم السبت الماضي اتفاقًا على تقاسم السلطة.

