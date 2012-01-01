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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:18 م

رئيس التشيك يطالب نواب البرلمان بدعم حكومة أندريه بابيس

ميلوس زيمان
ميلوس زيمان
أ ش أ
dostor.org/2245265

عبر رئيس التشيك ميلوس زيمان عن دعمه للحكومة الائتلافية بزعامة رئيس الوزراء أندريه بابيس وذلك خلال خطاب أمام مجلس النواب في البرلمان قبل تصويت ثقة على الحكومة يجرى في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأشاد زيمان حسبما ذكر راديو براغ بالبيان الخاص ببرنامج حكومة بابيس وتحديدا دعوتها لبرنامج استثمار يستمر طيلة 10 أعوام بالبنى التحتية في البلاد.

وقبيل خطاب زيمان وبدء النقاش، غادر نواب من حزب المعارضة "توب 09" الجلسة احتجاجا على ما اعتبروه تنازلات قدمها بابيس إلى الشيوعيين، على الرغم من تقبلهم لحكومته.

وكان أندريه بابيس قد أبرم أمس الثلاثاء اتفاقا لتقاسم السلطة مع الحزب الشيوعي اليساري المتشدد في خطوة ستعطي الحزب دورا في الحكم للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة المخملية المناهضة للشيوعية عام 1989.

وجاء ذلك الاتفاق لضمان دعم الحزب الشيوعي للحكومة الائتلافية بزعامة بابيس في اقتراع الثقة الذي سيُجريه المجلس الأربعاء.

وكانت الحكومة الائتلافية لحزب حركة "نعم" لبابيس والحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري قد أدت اليمين الدستورية في 27 من يونيو الماضي لكنها لم تحصل على أغلبية داخل المجلس التشريعي وتحتاج لدعم الشيوعيين للنجاة من اقتراع الثقة.

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