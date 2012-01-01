قالوا عن العطاء

• ليس المهم قدر العطاء بل قدر الحب الذي يصاحب هذا العطاء ــــ الأم تريزا

• لن يجد الإنسان السكينة حتى تتسع دائرة عطفه لتشمل كل كائن حي. الطبيب والفيلسوف الألماني "ألبرت شفايتزر"

• أمانينا لها رب كريم، إذا أعطى سيدهشنا عطاؤه. ـــــ "أبو الفرج بن الجوزي"

•المال أشبه بسماد الأرض فلا قيمة له إن لم تنثره حتى يساعد على نمو الأشياء الصغيرة. الكاتب المسرحي الأمريكي"ثورنتون ويلدر"

• نحن نعطي لنحيا لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. الشاعر "جبران خليل جبران"

• السعادة ليست في الأخذ أو التملك، بل في العطاء فقط. هنري دورموند – كاتب بريطاني

• كل عمل من أعمال الخير يفتح بابًا إلى الجنة. "هنري وارد بيتشر"ــــ عالم نبات وحيوان أمريكي

• نحن لا ننال إلا ما نعطيه. القديس . فرانسيس أسيسي

• من بين مزايا العطاء أنه يحرر روح من أعطى. – مايا أنجيليو ـــ شاعرة وكاتبة أمريكية

• الآخذ متاعه قليل، والجواد لديه الكثير. - لاو تسو ـــ فيلسوف صيني

• من أجمل ما تعوضك به الحياة أن تجد أن مساعدتك للغير قد أفضت إلى مساعدتك لنفسك. - رالف والدو إميرسون ــــ فيلسوف أمريكي

• من خلال العطاء الأصيل والإيثار نحس بالحياة عند مستوى أعمق وندرك المعنى الحقيقي للبهجة. إيريك فروم ـــ عالم نفس وفيلسوف ألماني

• لن تستطيع العطاء بدون الحب ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح ـــ د. إبراهيم الفقي

• العطاء بدون انتظار أي مكافأة، أو أي شكر، له ميزة خاصة. (آن مورو ليندبيرغ ( ـــ كاتبة وأول امرأة تقود الطائرة في الولايات المتحدة الامريكية

• بوسع الرحمة المتواصلة أن تحقق الكثير، فكما أن الشمس تذيب الثلج فإن الرحمة تمحو أي أثر لإساءة الفهم أو الشك أو العداء. ـــ "ألبرت شفايتزر"

• إنه قانون الكون .. عليك أن تعطي قبل أن تأخذ، فلابد من زرع البذور قبل حصاد ثمارها، وكلما ازداد حجم ما نزرعه، زاد حجم المحصول ونحن مباركون طالما بادرنا بالعطاء للآخرين. وفي النهاية سنستعيد ما يفوق ما زرعناه. فحصاد المعطاء لا ينضب أبدًا. – واين ديفز ــــ ممثل امريكي

• عليك أن تبحث عن الفقراء في عائلتك وتقدم لهم الحب. ــــ الأم تريزا

• عليك أن تبذر قبل أن تحصد. عليك أن تعطي قبل أن تأخذ. – روبرت كولير ــــ كاتب أمريكي.

• الصدقة لا تصنع أبدًا فقيرًا ، والسرقة لا تصنع أبدًا غنيًا ، والرخاء لا يصنع قط حكيمًا. مثل انجليزي

• نحن نحيا على ما نحصل عليه، ونصنع الحياة بما نعطيه. – وينستون تشرشل ـــ رئيس وزراء بريطانيا الأسبق.

• يذكر الكاتب "هال ايربال" في كتابه المتميز" قرارات تغير حياتك" أن هناك الكثير من الهبات التي يمكن أن نقدمها للآخرين دون أن تكلفنا شيئًا كهبة الإنصات، هبة التواصل الشخصي. هبة الأقوال المأثورة، هبة النصح الأمين، هبة تقديم يد العون، هبة تقدير الغير. هبة التشجيع،هبة الصبر، هبة التعاطف، هبة الغفران، هبة الدعاء.

• أنا لا أعلم ما سيكون مصيرك، إلا أنني أعلم شيئًا واحدًا علم اليقين: إن السعداء حقًا منكم هم من بحثوا ووصلوا إلى مرتبة خدمة الغير. ــــ ألبرت شفايتزر

• العطر يبقى دائمًا في اليد التي تعطي الورد. ــــ قول حكيم

• لم يصبح أحدًا في أي وقت مضى فقيرا من خلال العطاء. آن فرانك ــــ كاتبة ألمانية