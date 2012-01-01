القاهرة : الأربعاء 11 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
05:43 م

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة
04:55 م

أفلام لها مأخوذة عن أعمال أدبية
05:53 م

تفاصيل بيع علي جبر وأحمد توفيق لـ"الأهرام" بـ60 مليون جنيه
08:02 م

محمد آدم: خسرت كل شىء.. وأكاد أتضور ‏جوعًا من أجل الشعر
06:13 م

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار
04:08 ص

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"
08:08 ص

نص البيان الـ 25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"
07:53 ص

بعد قليل.. البيان الـ25 للقوات المسلحة بشأن العملية "سيناء 2018"
05:14 م

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»
محافظات
الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:12 م

جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

عصام الكردى
عصام الكردى
أحمد عاشور
dostor.org/2245251

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لعام 2018 لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالكليات المختلفة وذلك فور الإعلان عن بدء المرحلة الأولى للتنسيق.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 7 من معاملها مجانا للطلاب لتسجيل رغباتهم في كليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية للبنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.

وأشار إلى أن هذه المعامل تحتوى على عدد 163 جهاز حاسب آلى، مضيفا أن الجامعة وفرت جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب في أثناء أعمال التنسيق فضلًا عن الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى ومواقع التنسيق الإلكترونى.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ أقل من شهرين

بالصور.. أمسية شعرية بقرية برديس بحضور «الجعفرى» و«رجب»

منذ أكثر من شهرين

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

منذ أكثر من شهرين

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»

منذ أكثر من شهرين

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية

منذ أكثر من شهرين

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا

الآن

التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب الجديد

مقتل شاب فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

"ترامب" يفتح النيران على حلفائه بالناتو.. ويستهدف ألمانيا

اعتقال داعية تركى بتهمة الاستغلال الجنسى للأطفال

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب الجديد

بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد فى قرار حظر النشر بقضية "57357"

أول رد من زينة بعد أنباء القبض عليها في دبي

وفاة امرأة بعد تنظيف مطبخها لمدة ساعتين

ads
ألبومات الصور

اجتماع "خطة وموازنة النواب" بحضور هالة السعيد

استطاع نشر المحبة.. كيف نجح "البابا" في أن يكون سفيرا لمصر؟

بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكولًا لدعم التمويل العقاري بمليار جنيه

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا حول رؤية اتحاد الغرف التجارية للواقع الاقتصادي وتطوير التجارة الداخلية‎

نجم الساعة

رئيس القومي لحقوق الإنسان يكذب الهلباوى حول تشكيل مجلس الحكماء

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لألبوم عمرو دياب الجديد

بدء التحقيق مع مكرم محمد أحمد فى قرار حظر النشر بقضية "57357"

أول رد من زينة بعد أنباء القبض عليها في دبي

وفاة امرأة بعد تنظيف مطبخها لمدة ساعتين

كشكول

افتتاح الدورة التدريبية "ICDL Health TOT" لأعضاء التدريس بجامعة الإسكندرية

وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة بمؤتمر صحفي غداً

حجازي: النتائج المتداولة عبر فيس بوك لا أساس لها من الصحة

جامعة الإسكندرية تخصص ٧ معامل للطلاب لتسجيل رغباتهم بالتنسيق

حجازي: 74% نسبة نجاح الثانوية العامة.. و54 طالب بقائمة الأوائل

الأمصار

تعرف على المصري الذي شارك في إنقاذ "أطفال الكهف" بتايلاند

الإبن الأكبر للرئيس السوري في مسابقة دولية بلا تدابير استثنائية

اكتشاف 13 بيتا من "الأوديسة" على لوحة طينية في "أوليمبيا"

"الرقص ليس جريمة" في إيران "فيديو"

إسرائيل تحتل المركز الرابع في غزو الفضاء الخارجي "صورو فيديو"

مرايا الابداع

عجائب مألوفة

ثلاثة آراء موجزة للمواطن «ج»

منوعات

قالوا عن العطاء

بالفيديو.. سيدة تقتحم صيدلية بسيارتها إثر خطأ في القيادة

أمريكية "تُغلق" مطارًا أوروبيًا بقنبلة من الحرب العالمية الثانية

الصحة

مادة "برتقالية" في الكاري تكافح السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎