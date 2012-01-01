جامعة الإسكندرية تستعد لاستقبال طلاب الثانوية العامة

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية إن الجامعة استعدت لاستقبال الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة والشهادات المعادلة لعام 2018 لتسجيل رغباتهم فى الالتحاق بالكليات المختلفة وذلك فور الإعلان عن بدء المرحلة الأولى للتنسيق.



وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة خصصت 7 من معاملها مجانا للطلاب لتسجيل رغباتهم في كليات الآداب، والتربية، وعلوم الشاطبى، وعلوم محرم بك، والهندسة، والتربية الرياضية للبنين، والمدينة الجامعية طلبة بسموحة.



وأشار إلى أن هذه المعامل تحتوى على عدد 163 جهاز حاسب آلى، مضيفا أن الجامعة وفرت جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب في أثناء أعمال التنسيق فضلًا عن الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلى ومواقع التنسيق الإلكترونى.