غدًا بالأنفوشي.. فاطمة عبد الله تستكمل ورشة المكان في الرواية

تستكمل الناقدة فاطمة عبد الله، في السادسة والنصف من مساء غدٍ الخميس، ورشتها عن التوظيف السردي لعناصر المكان، اعتمادًا على نماذج تطبيقية.. فيما يقدم الكاتب منير عتيبة رؤيته عن «تجليات المكان».



تعقد الورشة في القاعة متعددة الأغراض بالأنفوشي، وتنظمها ACWA (مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الإبداعية).



وكانت الورشة الأولى قد عقدت يوم 4 يوليو الماضي، وتحدث فيها الكاتب سمير الفيل عن تجربته في كتابة القصة القصيرة، كما طرحت الكاتبة دينا نبيل رؤيتها حول توظيف الأماكن المهمشة في الرواية.