صحيفة أمريكية: تذمر ترامب من "الناتو" يصبح أكثر إثارة للقلق

ذكرت صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى بروكسل مع رسالة واضحة مفادها أنه "حان الوقت لكي تتوقف الولايات المتحدة عن سداد فاتورة أوروبا".



وأشارت الصحيفة - في سياق مقال تحليلي نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني - إلى أن تذمر ترامب ليس جديدا على قادة أوروبا الذين صمدوا أمام هجماته على حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأكثر من عام، لكنه أصبح أكثر إثارة للقلق..لافتة إلى أن قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تبدأ اليوم سيخيم عليها انزعاج ترامب من الحلف وعدم قدرة أو عدم رغبة الكثير من أعضائه في تحديد ميزانياتهم العسكرية بالنسبة الموصي بها وهي 2 % من إجمالي الناتج المحلي.



وقبل وصول ترامب لبروكسل نشر تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ربطتا بين كراهيته تجاه الناتو وغضبه الأوسع نطاقا بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.



ويشعر مراقبون أوروبيون بالقلق حيال ربط ترامب للقضيتين وهو موقف قائم على سوء فهم الطريقة التي يعمل بها الناتو..قال السفير الإيطالي السابق لدى الناتو ستيفانو ستيفانيني "إنه إذا كان التهديد حقيقي بربط الأمن بالتجارة، فإن ذلك قد يدمر أساس الناتو".



وأوضحت الصحيفة أن الخوف ليس فقط من إمكانية إفساد ترامب ل"وحدة" قمة الحلف من خلال "التوبيخ" قبل توجهه إلى هلسنكي للقاء أكثر ودا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإنما عزمه على تدمير منظمة متعددة الأطراف يعتبرها بالية ووسيلة للدول الأوروبية للعيش على نفقة الولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه يصد ترامب حلفاء مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن قضايا تشمل التجارة وتغير المناخ والاتفاق النووي الإيراني، كما أن التعريفات الجمركية التي فرضها على الصلب الأوروبي والألومنيوم قد تكون بمثابة إشعال فتيل حرب تجارية.

