البابا تواضروس يترأس قداس عيد الرسل بالنمسا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد، قداس عيد الرسل بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون بعاصمة النمسا فيينا.



وأكدت مصادر كنسية أن البابا تواضروس يزور النمسا ليس كرحلة رعوية فقط بل ستكون أيضًا علاجية للاطمئنان على صحته ومتابعة نتائج العملية الجراحية التي أجراها منذ عدة شهور بالعمود الفقري.



وأشارت المصادر الكنسية لـ"الدستور " إلى أنه بعد الاطمئنان على صحته يستكمل البابا الجانب الرعوي

للزيارة حيث يلتقى بطلاب كلية البابا شنودة الثالث الإكليريكية في محاضرة روحية لهم.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بعيد الرسل والذي يعد تذكارًا لاستشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين.