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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:08 م

افريكان بيزنس: مفاوضات سد النهضة تسير في اتجاه حل الخلافات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هالة أمين
dostor.org/2245238

أكدت مجلة "أفريكان بيزنس" اليوم الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة بين مصر واثيوبيا تسير في اتجاه التوصل إلى حل وسط بشأن الاختلافات حول التقرير التقني الأولي من قبل الاستشاريين الفرنسيين حول التأثير المحتمل لملء الخزان، مضيفة أن التهدئة بين البلدين تمت بعد أن بدأت الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ تدابير لبناء الثقة مع أديس أبابا، ما أدى إلى تقليص التوترات حول سد النهضة.

وأوضحت المجلة أن الأولوية المباشرة هى الموافقة على طرائق ملء خزان السد وكيفية ضمان حفظ الحقوق في مصر والسودان، حيث تحتاج كل من دول المصب كذلك إلى مياه وافرة من النهر لتكون متاحة للري واستخدامات أخرى خلال أى فترة للتعبئة للخزان، فضلًا عن وجود ضمانات خلال الفترات الصعبة مثل فترات الجفاف الطويلة.

واضاتفت أن مسئولي الدول الثلاثة يخططون للاجتماع بشكل أكثر انتظاما، خاصة أن المؤسسات الأمنية قد دخلت في اتفاق ضمني من أجل الحفاظ على المضي قدما في المفاوضات.

وأشارت المجلة إلى العلاقات الجديدة بين مصر وإثيوبيا فيما احتفلت السفارة المصرية في أديس أبابا، بالذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو، بحضور عدد كبير من أفراد السلك الدبلوماسي المقيمين في إثيوبيا، وفي كلمته خلال الاحتفالية، تحدث أبوبكر حفني، السفير المصري لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، عن متانة العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا.

وأشاد "حفني" بالجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لتوطيد العلاقات بين البلدين، فضلًا عن جهوده لإعادة العلاقات مع إريتريا والتوصل لسلام دائم في المنطقة، وخلال كلمته، أكد السفير المصري أن العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا "طويلة الأمد".

كما شارك في الحفل عدد كبير من المستثمرين المصريين المتواجدين في إثيوبيا خاصة في ظل مباحثات إنشاء صندوق لمشروعات سد النهضة في القاهرة، وصاحب الاحتفالية معرض للصور يوضح تاريخ العلاقات المصرية- الإثيوبية، ومعرض للمنشورات المصرية الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتابعت المجلة أنه في الفترة القصيرة التي قضاها أبي أحمد في منصبه، أحدث العديد من التغييرات، منها تهدئة التوتر بين بلاده ومصر، ويقول جوردان أندرسون، محلل المخاطر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مؤسسة "IHS Markit" للأبحاث في لندن أن مصر وإثيوبيا يجدان أن هناك حاجة لتسريع وتيرة المفاوضات بعد مرور ثلاث سنوات، أو أكثر منذ توقيع الاتفاق الأولي في الخرطوم.


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