النقد السعودي تطلق النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما " النسخة الثانية من برنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني Secure 18، لتدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي ومختلف القطاعات الأخرى.



وأوضحت "ساما"، أن برنامج Secure 18 سيستمر لمدة ستة أشهر ونصف بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ويحصل من خلاله المتدربون على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وحضور حلقات نقاش في مجال الأمن السيبراني على يد متخصصين عالميين في الأمن السيبراني يعملون في شركات عملاقة مثل SANS، Chiron، PGI، SecureNinja وغيرها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.



ودعت مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني Secure 18 من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من الجامعات السعودية والجامعات العربية والأجنبية المعتمدة إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الرابط هنا، مشيرة إلى أن عملية القبول في البرنامج ستمر بعدة مراحل لتقييم المتقدمين لاختيار 26 متدربًا للمشاركة في هذه الرحلة العلمية المتخصصة للعمل على اكتساب مهارات متميزة تسهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، علمًا أن هذا البرنامج سيكون بالكامل تحت رعاية ساما.



واحتفلت "ساما" في 21 يناير الماضي بتخريج 19 طالبًا وطالبة من الدفعة الأولى من برنامج SECURE 17 خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فيما شملت الجهات المستقطبة لخريجي الدفعة الأولى كلًا من مؤسسة النقد ووزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للإحصاء والجمارك السعودية، إلى جانب القطاع المصرفي.



