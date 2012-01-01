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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:03 م

"المصرية للاتصالات" و"صناع الخير" يجريان 200 عملية جراحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2245224

بدأت المصرية للاتصالات we بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، إجراء عمليات جراحية للعيون للحالات التي تم الكشف عليها ضمن القافلة التنموية الطبية بمدينة حلايب وشلاتين، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله.

وقال المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إنه تم البدء في إجراء عمليات جراحية بالعيون لأهالي حلايب وشلاتين وأبورماد، مشيرًا إلى أن قافلة صناع الخير برعاية المصرية للاتصالات أجرت الكشف على 2500 مواطن يعانون من مشاكل بالعيون، إذ تم إجراء جميع الفحوصات اللازمة للعين لعدد 200 حالة سيُجري لها عمليات جراحية، إضافة إلى فحوصات الباطنة ورسم القلب قبل التخدير، مشيرا إلى أن جميع الفحوصات والعمليات بالمجان لا يتحمل المواطن جنيها واحدا.

وأضاف البحيري أنه تم صرف 600 عبوة دواء للحالات التي تم الكشف عليها، توزيع 400 نظارة طبية، لأهالي مدينة حلايب، وقرى حدربة، وقرية أبو رماد ومدينة شلاتين والتجمعات البدوية المحيطة، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني من القافلة يشمل إنشاء ورفع كفاءة 8 محطات تنقية مياه بتكلفة مليون جنيه.

يُذكر أن المصرية للاتصالات we وصناع الخير أطلقا أكبر قافلة تنموية الجمعة الماضية والمستمرة حتى اليوم للكشف الطبي على أهالي مدينتى حلايب وشلاتين وقري أبورماد وحدربة.

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