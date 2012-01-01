إسرائيل تغلق الخان الأحمر بالمكعبات الإسمنتية

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت بلدة "الخان الأحمر"، شرق القدس، بالمكعبات الإسمنتية، كما منعت وصول قناصل ومتضامنين إليها، حسبما نشر المركز الفلسطيني للإعلام.



وداهمت قوات الاحتلال، أوائل الأسبوع الماضي، لهدمه وتهجير المواطنين العرب منه، تمهيدًا لعزل القدس عن الضفة الغربية كخطوة أولى لتنفيذ "صفقة القرن"، بينما رابط أهل البلدة داخل أرضهم، ويستمرون في محاولاتهم منع جرافات الاحتلال من هدم منازلهم.



