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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:02 م

صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية

صور.. ضبط لحوم وأسماك
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2245220

شن مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى حملة استهدفت ضبط الأسواق.

ترأس الحملة فتحي أحمد قاسم مدير عام التنمية الاقتصادية، محمد رزق النشاوى مدير عام إدارة البيئة إيمان صالح رئيس الوحدة المحلية بمنية محلة دمنة، والدكتورعلاء الفيومى مديرادارة الصحة العامة بالطب البيطرى، عاصم رضوان، يوسف عبدالهادي، إدارة التفتيش على الأغذية، وعثمان فتحي من إدارة التموين محمد حسن مجد، وأمير طاهر مسئولي الإعلام، وتحت إشراف اللواء أحمد رأفت رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وتمكنت الحملة من ضبط 10 كيلوجرمات أسماك و7 كيلو لحوم مفرومة و10 زجاجات كوكاكولا سعة 2 لتر غير صالحين للاستخدام الآدمى.

وأعدمت الحملة المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.

صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
صور.. ضبط لحوم وأسماك غير صالحة فى حملة تموينية بالدقهلية
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