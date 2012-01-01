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الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:55 م

ننفرد بنشر تقرير "اقتصادية النواب" عن برنامج الحكومة

مدحت الشريف،
مدحت الشريف،
محمد جعفر
dostor.org/2245204

تنفرد "الدستور" بنشر توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على برنامج الحكومة.

وقالت اللجنة في تقريرها إنه بناءً على إحالة الدكتور رئيس مجلس النواب للبيان الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس في 3 من يوليو سنة 2018 إلى لجنة خاصة برئاسة النائب السيد الشريف وكيل المجلس، لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض علي المجلس، ومع تكليف كل لجنة من اللجان النوعية بالمجلس بدراسة ما يدخل في اختصاصها من برنامج الحكومة، وإعداد التوصيات الخاصة بها، ليتضمنها التقرير النهائي الذي تعده اللجنة الخاصة.

وأوردت لجنة الشئون الاقتصادية توصياتها بشأن ما ورد ببرنامج عمل الحكومة يوليو 2018 على النحو التالي:

أولا، الملاحظات العامة للجنة على البرنامج، وتتمثل في الآتي:

1 -افتقار المشروعات الواردة بالبرنامج لمصادر التمويل، فآليات وطرق التمويل ترتبط بالاقتراض أو بتحسين المنظومة الضريبية، وتلك المنظومة لا يمكن الاعتماد عليها، فهناك شك في أن توفي الضرائب بالإيرادات المأمولة

2 -ضآلة دور القطاع الخاص في البرنامج، حيث لم يشر إليه إلا في مواضع معدودة فى البرنامج، رغم أن هناك مجالات كثيرة يستطيع القطاع الخاص أن يحقق نجاحات فيها

3- استنفاد غالبية النفقات فى موازنة الدولة ما بين رواتب وسداد ديون وخدمة دين ودعم، ولا يظهر فى البرنامج بوضوح خطوات سد عجز الموازنة، وكيفية تخصيص الموارد ودمجها في الموازنة العامة لمواجهة مختلف أنواع الاستخداما.

ثانيا: الملاحظات التفصيلية للجنة على البرنامج وتوصياتها:
1 -وزارة التموين والتجارة الداخلية:

افتقد البرنامج لنتائج اللجنة الوزارية المشكلة منذ عدة أعوام لوضع معايير مستحقي الدعم، لتكون وأن المؤشارت المذكورة بالبرنامج عن مستحقي قاعدة لتصويب وترشيد الدعم للفئات الأكثر احتياجا الدعم في مصر تفتقد لقاعدة بيانات دقيقة

لم يتضمن البرنامج محددات تنمية التجارة الداخلية بأرقام وتوقيتات ومصادر تمويل محددة.

عدم وجود مؤشرات أداء واضحة بشأن التموين والتجارة الداخلية، بتوقيتات زمنية محددة.

لم يشتمل البرنامج على آليات واضحة لضبط ورقابة الـسواق في إطار منظومة التقتصاد المنضبط التي أشارت إليه الحكومة في برنامجها، وبما يتوافق مع القوانين التي أصدرها مجلس النواب في هذا الشأن، وبصفة خاصة قوانين: حماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والاستثمار.

وفي هذا الصدد توصي اللجنة بما يلي:

يجب وجود برنامج متكامل يتضمن استراتيجية واضحة للأمن الغذائي وذلك لتوفير معدلات أعلى للأمن الغذائي، مرتبط بتوقيتات ملزمة وعناصر تنفيذ، والإمكانيات المتاحة للتنفيذ ومصادر التمويل، علما بأن مصادر التدبير، يجب أن تكون محدد "زراعة، صناعة، استيراد من الخارج"، وفي ضوء ومعدلات الزيادة السكانية، بالإضافة إلى أسعار السلع وتوزيعها ونسب الإتاحة للفئات الأكثر احتياجا.

مراجعة منظومة نقاط الخبز، بما يكفل زيادرة القيمة المادية المستخدمة كبدل لنقاط الخبز لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير قيمة الخبز المستبدل للدولة.

ضرورة أن يشتمل البرنامج على استراتيجية كاملة لتطوير التجارة الداخلية في مصر بكافة محاورها ولا يقتصر الأمر فقط على طرح أراضى واستغلالها من المطورين التجاريين، وهو ما ستبق الإشارة إليه في تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية والمشكلة لمراجعة كافة الأنشطة الخاصة بجهاز تنمية التجارة الداخلية، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه، وجدوى استمرار هذا الجهاز.

وفيما يلي ننفرد بنشر التقرير كاملا:


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