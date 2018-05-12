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السبت 12/مايو/2018 - 11:54 ص

ارتفاع معدل حوادث الاعتداء الجنسي في الجيش الأمريكي

ارتفاع معدل حوادث
أش أ
dostor.org/2166733

كشفت تقارير عسكرية أمريكية، عن ارتفاع معدل الاعتداءات الجنسية داخل الجيش الأمريكى خلال العام الماضى بنسبة 10% عنها خلال العام 2016.

ووفقًا لدورية ميليترى تايمز العسكرية الأمريكية فقد كان معدل الزيادة الأعلى بين صفوف قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز خلال العام الماضي، وكانت بنسبة 15%، فيما لم تتجاوز نسبة الاعتداءات الجنسية 9% ارتفاعا بين صفوف سلاح الجو الأمريكى، فى حين كانت النسبة المسجلة فى صفوف قوات المشاة والقوات البرية الأمريكية لا تتعدى 8%.

وذكرت الدورية الأمريكية أن وحدات الانضباط التابعة للقوات المسلحة الأمريكية قد حققت فى 6 آلاف و769 واقعة اعتداء مصنفة وفقا للقوانين العسكرية الأمريكية ضمن "الاعتداءات الجنسية" وبعضها كانت وقائع متداولة على شبكات التواصل الاجتماعى بين العسكريين الأمريكيين على سبيل الدعابة.

وكانت الوحدات الانضباطية فى الجيش الأمريكى قد حققت فى 6 آلاف و172 واقعة اعتداء جنسى بين أفراد القوات المسلحة الأمريكية خلال العام 2016 وفى كل الحالات تم تطبيق أحكام القانون العسكرى الأمريكى على مرتكبيها أو ناشريها إليكترونيا بكل صرامة.

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