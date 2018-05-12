الأرصاد السعودية تحذر سكان منطقتين لانخفاض درجات الحرارة

حذَّرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة السعودية، سكان منطقتي الباحة وجازان من انخفاض درجات الحرارة، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المحافظتين ستشهدان تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية.



وأطلقت هيئة الأرصاد قبل ساعات عدة تنبيهات في عدة مناطق بالمملكة، وهي الرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.



وتوقعت وجود نشاط للرياح السطحية، تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كمساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق "القصيم، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك،حائل، مكة المكرمة"، يلي ذلك انخفاض نسبي في درجات الحرارة.



