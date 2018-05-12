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السبت 12/مايو/2018 - 11:52 ص

"فوكس نيوز": "ترامب" سيدعم تغيير النظام الإيراني

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2166727

أشارت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، في تقرير مطول أن الرئيس دونالد ترامب سيدعم قوى التغيير السلمي في إيران التي تريد الإطاحة بـ "نظام الملالي" الذي بات يشكل خطرا دوليا.

ولفت التقرير الذي كتبه جيم هانسون، رئيس مجموعة الدراسات الأمنية، والضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأميركي، إلى أن الهجوم الصاروخي الإيراني الفاشل الذي تم إطلاقه من سوريا ضد القوات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان في وقت مبكر من يوم الخميس، أظهر أن إيران لا تزال مصممة على إثارة المتاعب في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ورأت "فوكس نيوز"، أن كل هذا يحدث لأن الملالي المتطرفين المعادين لأميركا الذين يحكمون إيران، لا يظهرون أي علامات لتغيير سلوكهم الخطير والمدمر.

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