بعد استغناء ON E عنه.. هذه القنوات العارضة لمسلسل يسرا الجديد

يعرض مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني، على عدد من القنوات الخليجيى، التلفزيون السعودي، أوربيت، إحدى القنوات التونسية، وشاهد.



وكانت قناة ON E المصرية، من المفترض أن تعرض العمل عبر شاشتها، خلال السباق الرمضاني، ولكن قررت إدارة القناة عرض العمل خارج السباق الرمضاني.



يشارك في بطولة المسلسل شيرين رضا وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وسلمى أبوضيف وحازم إيهاب، تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإخراج محمد علي.