الجيش الأمريكي يُوقف تدريباته السنوية فى جيبوتي بعد كارثة جوية

أوقف الجيش الأمريكى، برنامجًا للتدريب المشترك للعام 2019 مع جمهورية جيبوتي، وكذلك أوقف سائر أنشطة العمليات الجوية العسكرية للولايات المتحدة فى هذا البلد، فى أعقاب الحادث الجوى الذى وقع فى الثالث من أبريل الماضي، الذى كانت ضحيته طائرة من طراز "إيه فيه – 8 بى هاريير" تتبع الوحدة 26 من القوات الخاصة الأمريكية، تحطمت بعد انطلاقها من مطار أمبولي الدولي في العاصمة الجيبوتية.



ونجا قائد الطائرة من الموت، بعد أن تمكن من الهبوط بمظلته فى مكان آمن.



يذكر أن جيبوتى تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية فى منطقة سانت لومينير كامب، قرب مطار العاصمة الدولي، وتعمل القوات الأمريكية على إجراء تدريبات مشتركة مع الجانب الجيبوتي، على أعمال البحث والإنقاذ ومكافحة الإرهاب منذ ديسمبر 2014.

