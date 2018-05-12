"الخميس": نبارك للسعودية اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

رحبت هيئة الملتقى الإعلامي العربي باختيار مدينة الرياض عاصمة للإعلام العربي للعام 2018- 2019 وذلك خلال اجتماعات وزراء الإعلام العرب التي عقدت مؤخرًا في مقر جامعة الدول العربية.



وتقدمت هيئة الملتقى الإعلامي العربي للمملكة العربية السعودية والمؤسسات الإعلامية والزملاء الإعلاميين بخالص التهنئة والتبريكات بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح بهذه المهمة العربية.



وقال الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي عبدالله الخميس، إن الإعلام في المملكة العربية السعودية، له مسيرة طويلة وحافلة ومميزة، واستطاع أن يثبت جدارة كبيرة، مشيرًا إلى التطور الذي أوجد الكثير من الكوادر الإعلامية السعودية المميزة لأجيال متعاقبة.



وقال "الخميس" إن التميز الإعلامي السعودي ليس بداخل المملكة فحسب بل استطاع أن يصل إلى خارج حدود الوطن، مؤكدًا أن للسعودية تجارب رائدة ومميزة في إنشاء المؤسسات الإعلامية ذات الطابع الإقليمي والدولي.



وأضاف "الخميس": " إنني على ثقة بأن اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي سيحقق نجاحات كبيرة، وإن هذه السنة التي تتوج بها بالرياض ستكون مميزة لمسيرة الإعلام السعودي والعربي ككل".



يذكر أن فكرة اختيار عاصمة سنوية للإعلام العربي، هى فكرة تقدمت بها هيئة الملتقى الإعلامي العربي قبل ثلاث سنوات إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتم إقرارها من قبل وزراء الإعلام العرب.



وتم في السنتين الماضيتين اختيار القدس عاصمة للإعلام العربي في الدورة الأولى وبغداد في الدورة الثانية، وكانت توصية مجلس وزراء الإعلام العرب، أن تكون القدس هي العاصمة الدائمة للإعلام العربي بالتزامن مع اختيار أي عاصمة أخرى.

