إثيوبيا تطور ميناء بورسودان كبديل عن استثمارها في جيبوتى

كشفت وسائل إعلامية إثيوبية عن شراكة إنمائية لتطوير ميناء بورسودان تم الاتفاق عليها فى القمة التى جمعت مؤخرًا رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد والرئيس السوداني واستضافتها الخرطوم مطلع الشهر الجاري.



ووافق رئيس الوزراء الإثيوبي أبييه أحمد على مشاركة حكومة السودان في تطوير ميناء بورسودان على البحر الأحمر.



ونقلت وسائل الإعلام الإثيوبية عن مليس عليم الناطق باسم الخارجية الإثيوبية قوله إن القرار الأخير جاء تحولا عن قرار سبق للحكومة الإثيوبية اتخاذه بالمشاركة استثماريا فى تطوير ميناء جيبوتي، مؤكدًا على أن إثيوبيا ستكون شريكًا مساهما فى تطوير ميناء بورسودان ضمن حزمة شراكة إنمائية بين البلدين فى عدد من المشروعات الأخرى من بينها تحويل مدينة اسوسا الإثيوبية إلى مركز تجارى وبناء خط سكة حديدية جديد والإفراج عن الرعايا الإثيوبيين الموجودين فى السجون السودانية، وتبعد مدينة اسوسا الإثيوبية مسافة 230 كم عن سد النهضة وبها مطار رئيسى وهى مدينة تجارية في الأساس.



وبموجب اتفاق مشترك أبرمته إثيوبيا وجيبوتي قبل قمة الخرطوم كان من المفترض أن تستثمر جيبوتي في عدد من المؤسسات المملوكة للدولة فى إثيوبيا من بينها مؤسستا الكهرباء والاتصالات الإثيوبيتان وذلك فى مقابل استثمار إثيوبيا فى ميناء جيبوتى وهو ما عدلت عنه أديس ابابا بعد قمة الخرطوم الأخيرة، وأكدته تقارير إخبارية غربية وإثيوبية.



وأشارت وسائل الإعلام الإثيوبية إلى الإشادات التى صدرت عن البنك وصندوق النقد الدوليين بشأن مستقبل الأداء الاقتصادى لإثيوبيا وهى التقارير التى توقعت أن تشهد إثيوبيا أعلى معدلات نمو بين دول القرن الأفريقى وجنوب الصحراء الكبرى خلال العام الجارى، غير أن إثيوبيا تعد من الناحية الجيوسياسية بلدا أفريقيا حبيسا لا يمتلك منافذ على البحر الأحمر سوى عبر إريتريا التي كانت جزءا من إثيوبيا حتى مطلع تسعينيات القرن الماضى ونالت استقلالها عن أديس أبابا بعد كفاح مسلح استمر لعقود، وبرغم ذلك بقيت العلاقات بين إثيوبيا وأريتريا "المستقلة" متوترة وهو ما دفع إثيوبيا الاعتماد بصورة أساسية على ميناء جيبوتى الذى يتعامل مع نسبة لا تقل عن 95% من تجارة إثيوبيا مع العالم الخارجي.