الكونجرس الأمريكى يُناقش نقل القيادة الإفريقية للبنتاجون

فتح مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى نقاشا موسعا حول تواجد القيادة الإفريقية للجيش الأمريكى خارج القارة، بعد مرور 11 عامًا على إنشائها.



وقال مشرعون أمريكيون: إنه "من غير المنطقى أن تتخذ القيادة الإفريقية فى الجيش الأمريكى (أفريكوم) من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرا لها إلى الآن، خارج القارة الإفريقية".



وطالب أعضاء الكونجرس من الإدارة الأمريكية، تقديم مبررات بقاء (أفريكوم) خارج إفريقيا.



ولفت عضو الكونجرس دان سوليفان، وهو جمهورى عن ولاية ألاسكا وعضو لجنة الدفاع والخدمات المسلحة، إلى أنه يأمل أن تنقل الإدارة الأمريكية مقر قيادة أفريقيا فى الجيش الأمريكى (افريكوم) لأراضى أفريقيا، لتكون بذلك اسما على مسمى، موضحا أنه لا يليق للقيادة الإفريقية الأمريكية أن تبقى خارج القارة.



وتعد القيادة الإفريقية للجيش الأمريكى الشقيقة الصغرى لتسع قيادات جيوستراتيجية للجيش الأمريكى على مستوى العالم، وتأسست تلك القيادة الإفريقية فى العام 2007، واتخذت منذ إنشائها من مدينة شتوتجارت الألمانية مقرا لها، وهى ذاتها المدينة التى تحتضن مقر القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي.



وأكد الجنرال بحرى توماس ويلدسور قائد القيادة الأفريقية فى الجيش الأمريكى أن مسألة نقل (أفريكوم) إلى أفريقيا موضوع قد تم إثارته فى الماضى وتبين من خلال دراسة الأمر أنه من الأجدى اقتصاديا وماليا للولايات المتحدة الإبقاء على القيادة الأفريقية التى يعمل بها 1500 من قيادات الجيش الأمريكى فى شتوتجارت كبديل عن نقلهم إلى أفريقيا، فضلا عن 500 من المستشارين العسكريين المتخصصين فى الشأن الأفريقى يتمركزون فى المملكة المتحدة وفى ولاية فلوريدا الأمريكية حيث يوجد مركز متخصص لتقييم النشاط العسكرى الأمريكى فى أفريقيا جنوب الصحراء.



