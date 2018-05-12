رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد لجان امتحانات الكليات

قام الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، بجولة تفقدية اليوم لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017- 2018 بكليتي الآداب والتربية في قنا، حيث اطمأن رئيس الجامعة على سير الامتحانات، والتأكد من الانضباط داخل اللجان.



وقال رئيس الجامعة إنه تم وضع مبردات المياه أمام اللجان والمراوح داخل اللجان لمواجهة حرارة الجو، وشدد على ضرورة التزام عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد داخل اللجان لمتابعة سير الامتحانات باستمرار، وكذلك تواجد أستاذ المادة باللجان للرد على استفسارات الطلاب بخصوص الأسئلة مع عدم التهاون مع أي محاولة للخروج عن القواعد والنظم الجامعية.



وأكد رئيس الجامعة على التعليمات الخاصة بتواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان لمتابعة الحالات المرضية الطارئة للطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز سيارات الإسعاف لنقل الحالات الحرجة إلى المستشفى الجامعي مع إقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك، مع التأكيد على ضرورة تواجد الأمن خارج اللجان، وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات بالتنبيه على أعضاء هيئة التدريس بالقيام بأعمال التصحيح فور انتهاء امتحان المادة مباشرة، ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء كليتي الآداب والتربية.



يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات حوالي 50639 طالبًا وطالبة بكليات الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الأحمر.