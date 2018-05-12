المعارضة القطرية تطالب فرنسا بمحاكمة "إخوان تميم" في باريس

أدانت المعارضة القطرية استمرار مجموعات فرنسية الترويج للنظام القطري الإرهابي في فرنسا، مطالبة السلطات الفرنسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة هؤلاء الجماعات الإخوانية التابعة لتنظيم "الحمدين".



وقالت المعارضة القطرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "يدين إئتلاف المعارضة القطرية استمرار مجموعات من الفرنسيين الترويج للنظام القطري الإخواني والإرهابي، والذين يتخذون لأنفسهم ألقابًا تظهر وكأنهم يتكلمون باسم الحكومة الفرنسية".



وأضافت: "يعيد الإئتلاف مطالبة السلطات الفرنسية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية ضد المنظومات الإخوانية والتابعة لتميم في فرنسا والتي تقوم بدفع الرشاوى لهؤلاء الفرنسيين وتغريهم بالوعود والوظائف في اجهزة النظام ومؤسساته الفاسدة".



وشددت قائلة: "إن القطريين الشرفاء يرون في النشاط المشبوه للفرنسيين المرتهنين للنظام القطري العنصري والمدافعين عن ظلمه وفساده، تعكيرًا لصفو علاقة شعبنا مع فرنسا".



وأكدت المعارضة القطرية أن هؤلاء المرتشين يغطون الانتهاكات اليومية الحقوقية التي يقوم بها "تميم" وأجهزته الأمنية ضد الشعب القطري والمقيمين على أرض الدوحة والعمالة الآسيوية التي تتعرض يوميًا لأبشع أنواع المعاملة السيئة من قبل كيانات النظام وحاشيته.