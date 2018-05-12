رئيس وزراء الهند يخوض معركة انتخابية شرسة في ولاية جنوبية

بدأ الناخبون الهنود اليوم السبت، الإدلاء بأصواتهم في ولاية جنوبية حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للسيطرة على واحد من الأماكن القليلة التي يحظى فيها حزب المؤتمر المعارض بنفوذ.



ويخوض مودي انتخابات عامة في غضون 12 شهرًا وقد تكون النتيجة التي سيحققها حزبه بهاراتيا جاناتا في ولاية كارناتاكا الجنوبية مؤشرًا حول ما إذا كان ما زال يحظى بالشعبية.



ويسيطر حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وحلفاؤه على 22 من ولايات الهند البالغ عددها 29 ولاية وبعد ولاية كارناتاكا ستجرى انتخابات في ثلاث ولايات أخرى بحلول نهاية العام.



ويخوض "مودي" معركة انتخابية شرسة في كارناتاكا مع زعيم حزب المؤتمر راؤول غاندي سليل عائلة نهرو-غاندي التي هيمنت على السياسة في الهند منذ استقلالها، ويبلغ عدد سكان هذه الولاية 66 مليون نسمة وتشمل عدة دوائر انتخابية.