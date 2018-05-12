وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد لجان الشهادة الإعدادية

تفقدت آمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى، لمتابعة سير عملية امتحان مادة اللغة الإنجليزية.



وزارت وكيل وزارة التربية والتعليم لجنة مدرسة المشير أحمد بدوى الإعدادية بنات بإدارة المنتزة التعليمية، ولجنة مدرسة يوسف الشاذلى الإعدادية بنات بإدارة شرق التعليمية.



ويذكر أن إجمالى عدد اللجان الامتحانية بالإسكندرية 388 لجنة امتحانية، وإجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 78213 طالبًا وطالبة.