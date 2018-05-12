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السبت 12/مايو/2018 - 11:42 ص

"الفالح": السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط

خالد الفالح
خالد الفالح
dostor.org/2166701

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها من النفط ردًا على التراجع المتوقع في حجم النفط الخام الإيراني في الأسواق الدولية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

ودعمت السعودية قرار "ترامب" بشأن الاتفاق النووي، على عكس حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الغربية، إذ أعلن رؤساء فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا التزامهم بدعم الاتفاق النووي الإيراني.

فيماعارضت روسيا والصين، اللتان وقّعتا على الاتفاق أيضًا، قرار الرئيس الأمريكي، ومن غير المرجح أن تجري أية تغييرات على علاقاتهما الاقتصادية مع إيران بعد الانسحاب الأمريكي، بحسب موقع "Business Insider" الأمريكي.

وقال المسؤول السعودي "على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، نؤكد على التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين، وسنعمل مع كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها، ومع كبار المستهلكين للحد من آثار أي نقص في الإمدادات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويقدر المحللون أنه بناء على عدد الدول التي قررت وقف استيراد الخام الإيراني لتجنب غضب "ترامب"، فإن توافر الخام الإيراني قد ينخفض بما يقدر بـ 300 ألف إلى مليون برميل في اليوم.

يذكر أنه في المرة الأخيرة التي فرضت فيها الولايات المتحدة عقوبات على طهران، انخفضت صادراتها من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا.

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