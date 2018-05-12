14 مليار يورو حجم إنفاق الألمان على الجعة والمشروبات الكحولية

كشفت دراسة حديثة عن أن حجم إنفاق الألمان على المشروبات الكحولية يقدر بالمليارات سنويا.



وأظهرت الدراسة التي أجراتها شركة "نيلسن" لأبحاث السوق أن الألمان ينفقون سنويا نحو 4ر7 مليار يورو على الجعة والمشروبات المخلوطة بالجعة العام الماضي، بمعدل نحو 74 لترا للفرد.



كما بلغ إنفاق الألمان على مشروبات روحية مثل الفودكا نحو 4 مليارات يورو، بمتوسط 75ر50 يورو للفرد.



وحسب بيانات الدراسة، فقد بلغ حجم إنفاق الألمان على مشروبات كحولية مثل النبيذ 6ر2 مليار يورو العام الماضي.