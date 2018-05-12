بالصور.. سميرة سعيد تشعل حفل "BGICS"

أحيت "الديفا" سميرة سعيد، الحفل الخيري لختام مؤتمر أورام الجهاز الهضمي والجهاز البولي بحضور عدد من الخبراء العرب والأجانب.



وأشعلت "سميرة" المسرح بمجموعة من أجمل أغانيها والتي طالبت الحضور مشاركتها الغناء باطلالة مميزة اعتمدت فيها علي الظهور بفستان مميز يجمع بين اللونين الأسود والفضي.



وأعربت "الديفا" عن سعادتها بالمشاركة في الحفل الخيري للجمعية الدولية للأورام BGICS لما يحمله من رسالة نبيلة وهو الحد من انتشار المرض.



وتوجه الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب عين شمس ورئيس الجمعية، بالشكر للمطربة المغربية علي مشاركتها دعم مرضي السرطان، موضحًا سعادته بنجاح المؤتمر الذي ناقش علي مدي يومين كل ما هو جديد في أورام الجهاز الهضمي والجهاز البولي.

