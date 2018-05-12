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السبت 12/مايو/2018 - 11:41 ص

"المؤبد" لعاطل يتاجر فى الحشيش والهيروين بالإسكندرية

حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2166697

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبد العظيم صادق خليفة، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.

تعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات من ضباط مباحث قسم الرمل ثان، بقيام المتهم "م.أ.م"، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في مخدر الحشيش والهيروين بدائرة القسم.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة من القبض عليه وبحوزته كميات من مخدر الحشيش ولفة هيروين كانت مخبأة بملابسه أثناء تواجده بطريق ترعة المحمودية لتوزيعها على عملائه بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه فى عملية الترويج، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

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