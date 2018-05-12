اليوم.. 4 قداسات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتجلي العذراء مريم

أقيمت صباح اليوم 4 قداسات بمناسبة اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء مريم، بكنيستها في حي الزيتون، لليوم الثالث.



أقيم قداسان بالكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي وقداسان آخران بالكاتدرائية التي بنيت عقب معجزة التجلي في الجهة المقابلة للكنيسة القديمة.



وشهدت القداسات مشاركة 3 من مطارنة الكنيسة هم أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا ويصا مطران البلينا، كما شارك في القداس أيضًا صاحبا النيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط.



كانت احتفالات كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بذكرى مرور 50 سنة على تجلي العذراء والدة الإله بالكنيسة ذاتها، بدأت أول أمس الخميس، وستستمر حتى صباح الأحد.



وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأحبار الكنيسة والآباء الكهنة، إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.