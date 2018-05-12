القاهرة : السبت 12 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
الكرازة
السبت 12/مايو/2018 - 11:40 ص

اليوم.. 4 قداسات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتجلي العذراء مريم

اليوم.. 4 قداسات
تريزة شنودة
dostor.org/2166695

أقيمت صباح اليوم 4 قداسات بمناسبة اليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء مريم، بكنيستها في حي الزيتون، لليوم الثالث.

أقيم قداسان بالكنيسة القديمة التي شهدت حدث التجلي وقداسان آخران بالكاتدرائية التي بنيت عقب معجزة التجلي في الجهة المقابلة للكنيسة القديمة.

وشهدت القداسات مشاركة 3 من مطارنة الكنيسة هم أصحاب النيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية والأنبا هدرا مطران أسوان والأنبا ويصا مطران البلينا، كما شارك في القداس أيضًا صاحبا النيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط.

كانت احتفالات كنيسة السيدة العذراء بالزيتون بذكرى مرور 50 سنة على تجلي العذراء والدة الإله بالكنيسة ذاتها، بدأت أول أمس الخميس، وستستمر حتى صباح الأحد.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأحبار الكنيسة والآباء الكهنة، إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة

منذ أقل من شهرين

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر

منذ أكثر من شهرين

رجل المعجزات.. احتفاء خاص بذكرى رحيل البابا كيرلس

منذ أكثر من شهرين

البابا تواضروس يلقى عظته من كنيسة العذراء بالكاتدرائية.. اليوم

منذ أكثر من شهرين

البابا تواضروس يكشف حقيقة بناء أول كنيسة في السعودية

الآن

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»

بدء التصويت لانتخاب مجلس نواب عراقى جديد

«عبدالتواب»: محافظة القاهرة تُخطط لتوفير مصدر رزق للباعة الجائلين

17.68 جنيه.. سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

التحقيق في واقعة العثور على رأس طفل حديث الولادة بمدينة نصر

"فوكس نيوز": "ترامب" سيدعم تغيير النظام الإيراني

ألبومات الصور

وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد لجان الشهادة الإعدادية

بالصور.. سميرة سعيد تشعل حفل "BGICS"

«تعليم الغربية» يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بطنطا

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

نجم الساعة

كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

التحقيق في واقعة العثور على رأس طفل حديث الولادة بمدينة نصر

"فوكس نيوز": "ترامب" سيدعم تغيير النظام الإيراني

كشكول

​التعليم تجرى خطة إخلاء بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بالسيدة زينب

أكاديمية البحث العلمي:"تعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة في ملتقي العلوم الآسيوي بإندونيسيا"

طلاب إعلام عين شمس يبتكرون حملة إعلانية بعنوان تطبيق "شوف"

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الحسين

«التعليم العالي» توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة ومركز التعليم الإلكتروني المدمج بعين شمس

الأمصار

افتتاح أول مكتب خارجي لسوق أبوظبي العالمي ببكين

مصر تستنكر استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

بالفيديو.. سوريا: انفجار سيارة ولغم في «الرقة» و«تل أبيض»

رفع الحظر عن حركة السيارات في جميع المحافظات العراقية

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار استعدادا لنقل السفارة الأمريكية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

الملكية الأردنية تعتمد حلول "أماديوس" الرقمية

مصرع عروسين أثناء تجهيز عش الزوجية

"العمل والتنمية الاجتماعية"السعودية: 21 متسولا يوميا أغلبهم نساء

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
مايكل عادل

​ كيف يكون لإبليس كنيسة؟!

المزيد
الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads