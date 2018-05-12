شبهات حول قتل جد 7 من أفراد أسرته في أستراليا

قالت الشرطة الأسترالية اليوم السبت، أنه تم العثور على ثلاث بنادق، في أحد العقارات في المنطقة الريفية غرب أستراليا، 7 قتلى من أسرة واحدة، من بينهم 4 أطفال، فيما يشتبه أنه جريمة قتل وانتحار.



والأسلحة النارية تخص جد الأسرة، بيتر ميلز 61 عاما، الذي كان من بين القتلى، طبقا لما قاله مفوض شرطة غرب أستراليا، كريس داوسون للصحفيين في بيرث.



وقالت وسائل إعلام محلية إنه يشتبه أن الجد نفذ عمليات القتل، التي لم تؤكدها الشرطة، لكنها قالت إنها لا تبحث عن أي مشتبه به آخر.



وذكر داوسون "لا تعتقد الشرطة تورط أي شخص آخر في تلك الجرائم"، وأكدت الشرطة أيضا أن جميع القتلى تعرضوا لاصابات بأعيرة نارية.