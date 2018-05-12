كردستان يشدد على أهمية ترسيخ مكانة الأكراد في العراق

شدد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني، على أهمية ترسيخ مكانة الكرد في العراق، مبينًا أن وجود إقليم قوي سيلزم العراق بالدستور.



ووفقًا لشبكة "رووداو" الكردية، قال "طالباني" إنه يجب أن يشارك الشعب الكردستاني بقوة في الإنتخابات الحالية، لافتًا على أهمية ترسيخ مكانة الكرد بقوة في العراق، مشيرًا إلى أن مرحلة الحملات الدعائية انتهت، داعيًا إلى أهمية العمل على حدة الصف الكردستاني.



وأكد "طالباني" على أن ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب الكردستاني الدستورية، مبينًا أن وجود إقليم كردستان قوي سيلزم العراق بالدستور كما أنه سيسهم في تحقيق الديمقراطية بالعراق.

