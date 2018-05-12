القاهرة : السبت 12 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:48 م

أحدث صفقات الأهلى: «أبويا قاللي انضم للأفضل فى إفريقيا»‏
03:57 ص

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»
12:52 ص

الليلة.. حفل الموسيقار عمر خيرت بساقية الصاوى
06:33 م

أطباء نفسيون: «السوشيال ميديا» قد تؤدى للوفاة

05:36 م

رغدة السعيد تكتب: «إجرى عالمطبخ».. ازدراء علني من «ذكور السوشيال»

05:17 م

روشتة إدوارد عشان تفضل عيل صغير

07:21 ص

نص البيان الـ21 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
01:17 ص

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية
11:50 م

اتفاق سعودى عراقى جديد بشأن الحدود
07:36 م

الرئيس الفلسطيني يجدد اعتذاره لليهود

07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
عالم
السبت 12/مايو/2018 - 11:39 ص

كردستان يشدد على أهمية ترسيخ مكانة الأكراد في العراق

قباد الطالباني
قباد الطالباني
منار أحمد
dostor.org/2166691

شدد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني، على أهمية ترسيخ مكانة الكرد في العراق، مبينًا أن وجود إقليم قوي سيلزم العراق بالدستور.

ووفقًا لشبكة "رووداو" الكردية، قال "طالباني" إنه يجب أن يشارك الشعب الكردستاني بقوة في الإنتخابات الحالية، لافتًا على أهمية ترسيخ مكانة الكرد بقوة في العراق، مشيرًا إلى أن مرحلة الحملات الدعائية انتهت، داعيًا إلى أهمية العمل على حدة الصف الكردستاني.

وأكد "طالباني" على أن ضرورة العمل على تحقيق مطالب الشعب الكردستاني الدستورية، مبينًا أن وجود إقليم كردستان قوي سيلزم العراق بالدستور كما أنه سيسهم في تحقيق الديمقراطية بالعراق.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

موسكو: لا توجد مفاوضات حول تسليم سوريا منظومة صواريخ «إس -300»

منذ يومين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

منذ 5 أيام

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ 5 أيام

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ أقل من شهر

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ أقل من شهر

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

الآن

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»

بدء التصويت لانتخاب مجلس نواب عراقى جديد

«عبدالتواب»: محافظة القاهرة تُخطط لتوفير مصدر رزق للباعة الجائلين

17.68 جنيه.. سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

التحقيق في واقعة العثور على رأس طفل حديث الولادة بمدينة نصر

"فوكس نيوز": "ترامب" سيدعم تغيير النظام الإيراني

ألبومات الصور

وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد لجان الشهادة الإعدادية

بالصور.. سميرة سعيد تشعل حفل "BGICS"

«تعليم الغربية» يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بطنطا

فشل انعقاد الجمعية العمومية للأطباء لعدم اكتمال النصاب (ألبوم صور)

نجم الساعة

كبار نجوم الدراما يتنافسون على كعكة إعلانات ‏الراديو فى رمضان

الأكثر قراءة

خاص.. الزمالك ينسحب من صفقة «قفشة» بعد اكتشاف كارثة

بيان رسمي من الزمالك بعد انسحاب سموحة من نهائي الكأس

التحقيق في واقعة العثور على رأس طفل حديث الولادة بمدينة نصر

"فوكس نيوز": "ترامب" سيدعم تغيير النظام الإيراني

كشكول

​التعليم تجرى خطة إخلاء بالمدرسة الثانوية التجارية بنات بالسيدة زينب

أكاديمية البحث العلمي:"تعلن عن فتح باب التقدم للمشاركة في ملتقي العلوم الآسيوي بإندونيسيا"

طلاب إعلام عين شمس يبتكرون حملة إعلانية بعنوان تطبيق "شوف"

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المرحلة الأولى من تطوير مستشفى الحسين

«التعليم العالي» توقيع بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة ومركز التعليم الإلكتروني المدمج بعين شمس

الأمصار

افتتاح أول مكتب خارجي لسوق أبوظبي العالمي ببكين

مصر تستنكر استطلاع «روسيا اليوم» حول حلايب وشلاتين

بالفيديو.. سوريا: انفجار سيارة ولغم في «الرقة» و«تل أبيض»

رفع الحظر عن حركة السيارات في جميع المحافظات العراقية

إسرائيل تعلن حالة الاستنفار استعدادا لنقل السفارة الأمريكية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

منوعات

الملكية الأردنية تعتمد حلول "أماديوس" الرقمية

مصرع عروسين أثناء تجهيز عش الزوجية

"العمل والتنمية الاجتماعية"السعودية: 21 متسولا يوميا أغلبهم نساء

ولاد الكار

تفاصيل الدور الخفي للقنوات الأجنبية في تغطية الانتخابات الرئاسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

7 فوائد لتناول سمك «التونة».. تعرف عليها

الدستور على فيسبوك
ads