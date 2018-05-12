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مصر
السبت 12/مايو/2018 - 11:35 ص

سفيرة فنلندا: نسعى لتبادل الخبرات مع مصر فى ريادة الأعمال

لاورا كانسيكاس
لاورا كانسيكاس
أش أ
dostor.org/2166688

قالت لاورا كانسيكاس ديبرايس، سفيرة فنلندا بالقاهرة، إن الهدف من الندوة التي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "البداية الفنلندية" هو تبادل الخبرات وتعزيز ريادة الأعمال ونقل المعرفة بين مصر وفنلندا.

وأكدت أن بلادها حققت نجاحًا تفتخر به في مجال ريادة الأعمال، ويمكن لمصر الاستفادة من هذه الخبرة لدعم اقتصادها.

وأضافت ديبرايس، في كلمتها خلال الندوة التي عقدت في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم، إن فنلندا بدأت في مجال ريادة الأعمال في التسعينيات من القرن الماضي وحققت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الخمس الماضية، وأصبحت 10% من الشركات الناشئة في العالم تأتي من فنلندا، مشيرة إلى أن الشركات الناشئة الفنلندية تعمل في مجالات مختلفة مثل الصحة والطاقة والبيئة وغيرها.

وأكدت أن مصر يمكن أن تستفيد من شبابها الذي يمثلون شريحة كبيرة من تعداد السكان لإقامة المشروعات الناشئة، خاصة أن الحكومة المصرية تشجع القطاع الخاص على ريادة الأعمال وخلق الوظائف وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على ضرورة إتاحة الفرص للشباب الموهوب بهدف تعزيز نمو الاقتصاد المصري.

وأشارت إلى ظهور كثير من نماذج ريادة الأعمال في مصر، مؤكدة اهتمام كلا البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، معربة عن أملها في أن تخرج هذه الندوة بنتائج مثمرة للتعاون في مجال ريادة الأعمال بين البلدين.

وبدوره، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أهمية استغلال طاقات الشباب المصري في إقامة الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تعمل على دعم وتعزيز قدرات الشباب في مصر والدول العربية.

وأضاف عبد الغفار إلى أن الأكاديمية أنشأت في السنوات القليلة الماضية مركز ريادة الأعمال الذي يسعى إلى تمكين الشباب من تحقيق النمو المستدام في الدول العربية، ومساعدتهم على إنشاء المشروعات الخاصة بهم من خلال دعم تقديم الأفكار الإبداعية بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن الأكاديمية تسعى إلى إنشاء مشروعات جديدة في كل من مدينة بورسعيد وكذلك مدينة اللاذقية السورية التي شهدت تحسنا أمنيا كبيرا في الفترة الأخيرة.

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